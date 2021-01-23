70 % يريدون.. أخصائية: زواج الرجل بأخرى شجاعة وليس خيانة لـ "الأولى"

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الكويت تتربع على عرش دول الخليج في التعدُّد بـ 8.13 % تليها قطر والبحرين

أكّدت أخصائية نفسية، أن قرار الرجل الزواج بأخرى قرارٌ شجاعٌ ولا يعد خيانة لزوجته الأولى، وعبّرت عن استغرابها باتهام الرجل بالخيانة حال زواجه بأخرى.

وقالت الأخصائية النفسية "ندى الأطرش"؛ لبرنامج "سيدتي"، على "روتانا خليجية"، في نقاش عن تعدُّد الزوجات: "الزواج من ثانية لا يعني خيانة الرجل لزوجته الأولى؛ بل هو طبّق شرع الله".

وأضافت: "بالعكس هو شجاع، وأعتقد أن زواج الرجل بثانية في ظل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في هذا العصر هو رجل شجاع، بينما الخيانة صعبة؛ لأنه شوّه علاقته مع الله".

وأشارت إلى أن المرأة تُصاب بالصدمة فور علمها بزواج زوجها عليها لفترة تمتد من 6 أشهر إلى سنتين، وتتمثل ردة فعلها بالإنكار والرفض وطلب الطلاق ورفض معاشرته واتهامه بالخيانة، وإذا كان الرجل عادلاً؛ قد تعود المرأة إلى حياتها الزوجية بشكل طبيعي.

واستدركت "الأطرش"؛ أن التعدُّد لم يعد خياراً مطروحاً دائماً في هذا العصر؛ لأن الرجل ليست لديه القدرة الكافية على القيام بتكاليف زوجة واحدة، مشيرة إلى أن الزواج مسؤولية على الرجل وليس المرأة وله حق القوامة.

يُشار إلى أن الأبحاث النفسية المعتمدة عن نظرية التحليل النفسي كشفت أن أكثر من 70 % من الرجال لديهم الرغبة في التعدُّد والتنوُّع بين النساء، وهذا يعود إلى غريزة الجنس وعقدة التعلق بالأم.

وبحسب الإحصائيات، تعد دولة الكويت أعلى دولة خليجية في نسب التعدُّد بنسبة 8.13 %، ثم قطر بنسبة 7.88 %، ثم مملكة البحرين بنسبة 5.16 %.