انهيار جزئي بمنزل من طابقين في سوهاج

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سوهاج - عمار عبدالواحد:

شهدت قرية نزلة عمارة بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، اليوم السبت، انهيار جزئي بمنزل من طابقين دون خسائر بشرية.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة طهطا بانهيار جزئي بمنزل بناحية نزلة عمارة دائرة المركز.

تبين انهيار بالجزء الخلفي لمنزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بأفلاق النخيل "مأهول بالسكان"

ملك "حسين. س" 28 عامًا عامل دون حدوث إصابات.

جرى إخلاء المنزل من قاطنيه، وعلل مالك المنزل المذكور سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه.

جرى إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لإتخاذ اللازم، وحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.