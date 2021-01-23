رئيس الوزراء: 30 مدينة جديدة لاستيعاب 30 مليون نسمة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف زيادة الرقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية الجديدة.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التجربة القاسية التي عاشتها مصر على مدار 30 أو 40 سنة وعدم وجود خطة للتحرك السريع لاستيعاب الزيادة السكانية كانت النتيجة النمو العشوائي والتعدي على الرقعة الزراعية.

وتابع: "كان لازم نتحرك بالتوازي علشان نقدر نسبق الناس وتجنب النمو العشوائي، للعمل على ضرورة نقل الكثافة السكانية في الوادي إلى حدود الدولة وعلى رأسها سيناء".

واستطرد مدبولي: "بدأنا في هذا المحور بإنشاء مدن الجيل الرابع، ومصر أحد الدول القليلة على مستوى العالم التي بدأت تجربة إنشاء مدن جديدة في السبعينات، ولما بدأنا تاني في 2014 كان هناك وعي تام أن هذه المدن لن تكون كافية لاستيعاب الزيادة السكانية".

وأوضح أن هدف مدن الجيل الرابع توفير سكن مناسب وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة لتوفير حياة متكاملة، والهدف الأهم هو توفير الملايين من فرص العمل من خلال إنشاء هذه المشروعات القومية.

وأضاف: "لدينا 30 مدينة جديدة يجري ومخطط تنفيذها خلال الـ 4 سنوات المقبلة منها 22 بدأو بالفعل بتكاليف استثمارية تقارب 700 مليار جنيه لاستيعاب 30 مليون نسمة زيادة سكانية خلال الفترة القادمة".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ليضيف إنجازاً جديداً لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال، كما يهدف إلى تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه من المقرر أن يفتتح الرئيس ايضاً بالفيديو كونفرنس عددا آخر من المشروعات الخاصة بإنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة، بالإضافة إلى مشروعات للألبان والإنتاج الحيواني بالنوبارية والفيوم.