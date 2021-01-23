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رئيس الوزراء: أنفقنا 3 تريليونات جنيه على مشروعات قومية حتى الآن

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رئيس الوزراء: أنفقنا 3 تريليونات جنيه على مشروعات قومية حتى الآن رئيس الوزراء: أنفقنا 3 تريليونات جنيه على مشروعات قومية حتى الآن

مصراوي Masrawy

11:42 ص السبت 23 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تستهدف تحسين جودة الحياة لكافة المواطنين في الريف والحضر وتحقيق العدالة في الخدمات وأن يكون لدينا قوي قائم على المنافسة والمعرفة والتحول الرقمي.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح ، أنه تم إنفاق نحو 3 تريليونات جنيه حتى هذه اللحظة من أصل تكلفة إجمالية تتجاوز 5.8 تريليون جنيه، لتحقيق رؤية وهدف الرئيس السيسي في تنمية الدولة المصرية.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ليضيف إنجازاً جديداً لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال، كما يهدف إلى تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه من المقرر أن يفتتح الرئيس ايضاً كونفرنس عددا آخر من المشروعات الخاصة بإنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة، بالإضافة إلى مشروعات للألبان والإنتاج الحيواني بالنوبارية والفيوم.

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