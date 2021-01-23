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مدبولي: استثمارات الموانئ البرية 50 مليارا.. وتريليون جنيه في الإسكان

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مدبولي: استثمارات الموانئ البرية 50 مليارا.. وتريليون جنيه في الإسكان مدبولي: استثمارات الموانئ البرية 50 مليارا.. وتريليون جنيه في الإسكان

مصراوي Masrawy

11:42 ص السبت 23 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن حجم الاستثمارات في الموانئ الجوية يصل إلى 50 مليار جنيه.

وأضاف على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح ، مشروع الاسترزاع السمكي "الفيروز"، إن "طول عمرها دولة زراعية، لكن نصيب الفرد من هذه الأرض الزراعية تقلص، ولدينا مشروع 100 ألف صوبة زراعية، يعني مليون فدان أرض مستصلحة، نخطط لتنفيذ 2.5 مليون فدان خلال 3 سنوات، بدأنا في 700 ألف فدان بالفعل، ولدينا مشروع الري الحديث، وهدفه توفير المياه ورفع إنتاجية الفدان 30 % تقريبا".

وأوضح مدبولي: المحور الثاني الذي عملنا عليه هو تطوير العمران القائم وتحسين جودة الحياة، ووصل حجم استثمارات الإسكان تقريبا تريليون جنيه، متابعا: بنخلص مليون وحدة سكنية حتى الآن، سواء إسكان متوسط ومحدودي الدخل، وطرحنا الشقق بكل خدماتها".

وأكمل: فخورين بمشروع الإسكان البديل لسكان المناطق العشوائية والخطرة، لأنه أصبح عنوانا لمصر الحديثة.

صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويسهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء؛ وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال، كما يهدف إلى تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.​

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