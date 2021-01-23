بتكلفة 5.8 تريليون جنيه.. رئيس الوزراء: لدينا 31 ألف مشروع خلال السنوات الثلاث المقبلة

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد سعيد:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد: اسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي بافتتاح العام الجديد من أرض سيناء من خلال هذ ا المشروع.

وأضاف مدبولي: مشروع الفيروز للاستزراع السمكي يعد مشروعًا قويًّا شديد الأهمية، ويأتي ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية؛ فهذه المشروعات لا تأتي من قبيل المصادفة، إذ أخذنا نفس الفكر المنهجي العلمي للعديد من الدول النامية، مثل دول شرق آسيا لتحقيق التنمية، ضمن مخطط استراتيجي من خلال مشروعات عملاقة، وهذا ما بدأناه في مصر برؤية 2030.

وتابع رئيس الوزراء: تم إعداد هذه الرؤية بمخططات واضحة لتحقيق العدالة بين الريف والحضر من خلال اقتصاد قوي؛ ولتحقيق مصر مكانة كبيرة ضمن أكبر 30 دولة على مستوى العالم، تماشيًا مع انتقالنا إلى العاصمة الجديدة.

واستطرد مدبولي: الكلام ده ترجمناه بالمخطط الاستراتيجي 2052، برؤية لمدن جديدة ومرافق وموانئ واستزراع سمكي لتطبيق الرؤية على أرض الواقع.

وأضاف رئيس الوزراء: بدأنا بزيادة الرقعة المعمورة، بالتوازي مع تطوير العمران القائم، بحجم هائل من المشروعات، ولدينا 31 ألف مشروع خلال السنوات الثلاث المقبلة بتكلفة 5.8 تريليون جنيه مصري.

صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويسهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء؛ وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال، كما يهدف إلى تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.