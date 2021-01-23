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بمناسبة عيد الشرطة المصرية الـ69.. رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ ووزير الداخلية

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بمناسبة عيد الشرطة المصرية الـ69.. رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ السيسي ووزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة المصرية الـ69.. رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ ووزير الداخلية

مصراوي Masrawy

11:27 ص السبت 23 يناير 2021

كتب- مينا غالي:

هنَّأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم السبت، الرئيس عبد الفتاح ، والشعب المصري، بمناسبة عيد الشرطة المصرية التاسع والستين.

وجاء في نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، يسعدني ونحن نحتفل بعيد الشرطة التاسع والستين، أن أبعث إلى سيادتكم والشعب المصري بخالص التهنئة بهذه الذكرى التي نفخر بها جميعًا، والتي نتذكر بها تضحيات أبطال الشرطة ودورهم الوطني في حماية أمن ، ونعتز بنجاح قوات الشرطة المصرية الباسلة وتطلعها الدائم لمستقبل مشرق، يحقق حلم الأجيال في وطن يسوده الأمن والاستقرار".

وأرسل رئيس الطائفة الإنجيلية أيضًا برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لعيد الشرطة، مشيدًا بـ"الدور الوطني الشجاع لرجال الشرطة في الدفاع عن عزته وكرامته الوطنية"، مؤكدًا "اعتزازه وتقديره الكبير لدورهم العظيم في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وحماية جبهته الداخلية، بكل تفانٍ وإخلاص".

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