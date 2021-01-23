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وكالة أنباء أفغانية: مبعوث الولايات المتحدة الأفغانستان باقٍ في منصبه

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وكالة أنباء أفغانية: مبعوث الولايات المتحدة الأفغانستان باقٍ في منصبه وكالة أنباء أفغانية: مبعوث الولايات المتحدة الأفغانستان باقٍ في منصبه

مصراوي Masrawy

11:38 ص السبت 23 يناير 2021

كابول- أ ش أ:

أفادت مصادر صحفية بأن مبعوث الولايات المتحدة الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، سوف يبقى في حكومة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وسيستأنف محادثات السلام الأفغانية.

وأوضحت المصادر - حسبما نقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، السبت - أن هذا الأمر غير معهود، إذ أن الإدارات الأمريكية المتلاحقة عادةً ما تقوم باستبدال المسئولين المعينين سياسيا بفريقها الخاص، لاسيما فيما يتعلق بشئون السياسة الخارجية.

وقد يشير هذا الأمر إلى التزام إدارة بايدن بحفاظ التقيد باتفاق السلام المُبرم بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، لحين استعراض الفريق الجديد عملية السلام برمتها بالتفصيل وتطوير سياستهم الخاصة إزاء أفغانستان.

جدير بالذكر أن خليل زاد باقِ في منصبه منذ عامين، عندما كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد في سُدة الحكم، حيث أفضت مفاوضات مع طالبان إلى إبرام اتفاق سلام مع الولايات المتحدة في فبراير 2020.

يُشار إلى أن المسئول الأمريكي سبق وأن شغل منصب السفير الأمريكي لدى أفغانستان والعراق والأمم المتحدة، كما أنه يعد شخصية بارزة في السياسة الخارجية الأمريكية.

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