بعد عام على إغلاق ووهان.. الصين تسجل 206 إصابات جدبدة بكورونا

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مصراوي Masrawy

بكين- (د ب أ):

سجلت الصين أكثر من 200 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، السبت، حيث تهدد حالات التفشي الجديدة بعرقلة النجاح الذي حققته البلاد في احتواء الفيروس، بعد عام من إغلاق مدينة ووهان، بورة التفشي الأولى.

وهناك 206 حالات إصابة جديدة بشكل إجمالي- 99 من الحالات المصحوبة بأعراض، التي تم تسجيلها اليوم السبت وعددها 107 حالات، تم انتقالها محليا، و17 حالة كانت قادمة من الخارج. وكانت 99 حالة جديدة أخرى بدون أعراض ظاهرة.

وسجل إقليما هيلونجيانج وجيلين شمال شرق البلاد، وهما أحدث بؤرة تفش للفيروس 69 حالة من الحالات الجديدة التي تم تشخيصها سريريا.

وتم تسجيل 15 حالة في إقليم خبي، حيث لم يتم بعد السيطرة على كورونا في مدينة شيجياتشوانج، عاصمة الإقليم في أوائل كانون ثان/يناير، على الرغم من اختبارات جماعية وإغلاق.

وسجلت بكين وشنجهاي ثلاث حالات لكل منهما.

يأتي الارتفاع الجديد في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في شمال البلاد، فيما تحي الصين مرور عام منذ بدء إغلاق مدينة ووهان الذي استمر 76 يوما، حيث ظهر الفيروس أولا في ديسمبر 2019

وتحث السلطات الآن السكان على عدم السفر قبل العام القمري الجديد في منتصف شباط/فبراير المقبل، وهو واحد من أكثر العطلات أهمية وهو وقت يتم فيه لم شمل الأسر، عندما يعود ملايين من سكان الحضر لرؤية أسرهم في مسقط رأسهم.