أخبار عاجلة

"نزاهة" تضبط 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف و5 مواطنين و7 مقيمين في قضية رشاوى وتحويلات مليارية للخارج -
"بلدي أبوعريش " يبرأ البلدية .. شارع المستشفى تحت الصيانة ويتبع فرع "النقل "بجازان -
تأكيداً لالتزام واشنطن بأمن المنطقة.. القاذفة "بي-52" تحلق فوق الخليج للمرة الـ3 في شهر -
قصة "ملك الأطوال" في سباقات الخيل السعودية -
"الأراضي البيضاء": الانتهاء من تطوير 4 أراضٍ توفّر 1600 قطعة سكنية في الرياض -
"الصحة العالمية": متحور كورونا "البريطاني" ينتشر في 70 بلدًا و"الجنوب إفريقي" في 31 -
"مستشفى الملك سلمان" بالرياض ينفذ فرضية حريق في مغسلة طبية -
"أمانة الطائف" تقوم بتسوير 24 مقبرة بالمحافظة وضواحيها -
بذريعة التحريض على التظاهر.. روسيا تغرم شبكات التواصل الاجتماعي -
مليون ريال لكل شوط.."سباقات الخيل" يعتمد 36 جواداً لكأس خادم الحرمين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بعد عام على إغلاق ووهان.. الصين تسجل 206 إصابات جدبدة بكورونا

Print
بعد عام على إغلاق ووهان.. الصين تسجل 206 إصابات جدبدة بكورونا بعد عام على إغلاق ووهان.. الصين تسجل 206 إصابات جدبدة بكورونا

مصراوي Masrawy

11:37 ص السبت 23 يناير 2021

بكين- (د ب أ):

سجلت الصين أكثر من 200 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، السبت، حيث تهدد حالات التفشي الجديدة بعرقلة النجاح الذي حققته البلاد في احتواء الفيروس، بعد عام من إغلاق مدينة ووهان، بورة التفشي الأولى.

وهناك 206 حالات إصابة جديدة بشكل إجمالي- 99 من الحالات المصحوبة بأعراض، التي تم تسجيلها اليوم السبت وعددها 107 حالات، تم انتقالها محليا، و17 حالة كانت قادمة من الخارج. وكانت 99 حالة جديدة أخرى بدون أعراض ظاهرة.

وسجل إقليما هيلونجيانج وجيلين شمال شرق البلاد، وهما أحدث بؤرة تفش للفيروس 69 حالة من الحالات الجديدة التي تم تشخيصها سريريا.

وتم تسجيل 15 حالة في إقليم خبي، حيث لم يتم بعد السيطرة على كورونا في مدينة شيجياتشوانج، عاصمة الإقليم في أوائل كانون ثان/يناير، على الرغم من اختبارات جماعية وإغلاق.

وسجلت بكين وشنجهاي ثلاث حالات لكل منهما.

يأتي الارتفاع الجديد في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في شمال البلاد، فيما تحي الصين مرور عام منذ بدء إغلاق مدينة ووهان الذي استمر 76 يوما، حيث ظهر الفيروس أولا في ديسمبر 2019

وتحث السلطات الآن السكان على عدم السفر قبل العام القمري الجديد في منتصف شباط/فبراير المقبل، وهو واحد من أكثر العطلات أهمية وهو وقت يتم فيه لم شمل الأسر، عندما يعود ملايين من سكان الحضر لرؤية أسرهم في مسقط رأسهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

شبكة عيون الإخبارية