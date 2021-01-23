أخبار عاجلة

"نزاهة" تضبط 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف و5 مواطنين و7 مقيمين في قضية رشاوى وتحويلات مليارية للخارج -
"بلدي أبوعريش " يبرأ البلدية .. شارع المستشفى تحت الصيانة ويتبع فرع "النقل "بجازان -
تأكيداً لالتزام واشنطن بأمن المنطقة.. القاذفة "بي-52" تحلق فوق الخليج للمرة الـ3 في شهر -
قصة "ملك الأطوال" في سباقات الخيل السعودية -
"الأراضي البيضاء": الانتهاء من تطوير 4 أراضٍ توفّر 1600 قطعة سكنية في الرياض -
"الصحة العالمية": متحور كورونا "البريطاني" ينتشر في 70 بلدًا و"الجنوب إفريقي" في 31 -
"مستشفى الملك سلمان" بالرياض ينفذ فرضية حريق في مغسلة طبية -
"أمانة الطائف" تقوم بتسوير 24 مقبرة بالمحافظة وضواحيها -
بذريعة التحريض على التظاهر.. روسيا تغرم شبكات التواصل الاجتماعي -
مليون ريال لكل شوط.."سباقات الخيل" يعتمد 36 جواداً لكأس خادم الحرمين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

في غضون أيام.. كورونا يودي بحياة 4 وزراء في زيمبابوي

Print
في غضون أيام.. كورونا يودي بحياة 4 وزراء في زيمبابوي في غضون أيام.. كورونا يودي بحياة 4 وزراء في زيمبابوي

مصراوي Masrawy

11:32 ص السبت 23 يناير 2021

هراري- (د ب أ):

توفي وزيران بحكومة زيمبابوي متأثرين بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، في غضون أيام، مما دفع البلاد للإعلان عن خطط لتشديد إجراءات الإغلاق بشكل أكبر.

كانت الزيمبابوية أعلنت مساء أمس الجمعة وفاة وزير النقل، جويل ماتيزا بعد إصابته بكوفيد-19، بعد أقل من يومين من وفاة وزير الخارجية، سيبوسيسو مويو جراء المرض نفسه.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا فى صفوف حكومة زيمبابوي إلى 4 وزراء.

وطبقا لتقارير إعلامية غير مؤكدة، فإن وزراء آخرين بالحكومة يتلقون العلاج في مستشفى خاص.

وقال نائب وزير الصحة، جون مانجويرو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إننا نواجه سحابة سوداء، التي يتعين علينا إبعادها قريبا".

وكشف مانجويرو عن خطط لتشديد الإغلاق الحالي، المفروض منذ أوائل يناير الجاري ويشمل حظرا ليليا صارما للتجوال.

وتم إجبار المطاعم والحانات والصالات الرياضية على إغلاق أبوابها.

وسجلت زيمبابوي 30 ألفا و523 حالة إصابة منذ بدء الجائحة من بينها 962 حالة وفاة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

تسجيل 9 وفيات و 943 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 9 وفيات و 943 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

شبكة عيون الإخبارية