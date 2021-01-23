التليفزيون السعودي: اعتراض وتدمير هدف جوي مُعادٍ في سماء الرياض

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مصراوي Masrawy

الرياض- ( د ب أ):

أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" الذي تقوده السعودية، السبت، اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه العاصمة الرياض، وفق ما نقلت عنه قناة الإخبارية الحكومية السعودية.

وفي وقت سابق، أفاد سكان وشهود عيان بسماع دوي انفجار في سماء العاصمة الرياض فيما يعتقد أنه اعتراض لقذيفة صاروخية.

ونشر مغردون على تويتر لقطات لسحب دخانية يتوقع أنها نتيجة اعتراض صاروخ.

ومن المنتظر أن يصدر بيان رسمي في وقت لاحق .

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أحبطت عمليتيْن إرهابيتيْن حاولت الميليشيا الحوثية تنفيذهما امس الجمعة.