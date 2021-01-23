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التليفزيون السعودي: اعتراض وتدمير هدف جوي مُعادٍ في سماء الرياض

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التليفزيون السعودي: اعتراض وتدمير هدف جوي مُعادٍ في سماء الرياض التليفزيون السعودي: اعتراض وتدمير هدف جوي مُعادٍ في سماء الرياض

مصراوي Masrawy

11:22 ص السبت 23 يناير 2021

الرياض- ( د ب أ):

أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" الذي تقوده ، السبت، اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه العاصمة الرياض، وفق ما نقلت عنه قناة الحكومية السعودية.

وفي وقت سابق، أفاد سكان وشهود عيان بسماع دوي انفجار في سماء العاصمة الرياض فيما يعتقد أنه اعتراض لقذيفة صاروخية.

ونشر مغردون على تويتر لقطات لسحب دخانية يتوقع أنها نتيجة اعتراض صاروخ.

ومن المنتظر أن يصدر بيان رسمي في وقت لاحق .

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أحبطت عمليتيْن إرهابيتيْن حاولت الميليشيا الحوثية تنفيذهما امس الجمعة.

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