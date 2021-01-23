السودان يُجدد رفضه: لا نقبل فرض الأمر الواقع في أزمة سد النهضة

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مصراوي Masrawy

وكالات:

جدّد وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، التأكيد على أن بلاده لا تقبل فرض الأمر الواقع في أزمة سد النهضة.

وقال صالح في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، السبت، إن السودان لديه وسائل للرد على فرض سياسة الأمر الواقع في الأزمة.

وتابع: "الوساطة الأفريقية بملف سد النهضة بشكلها القديم غير مجدية"، مؤكدًا أن "المفاوضات هي السبيل لحل الأزمة ولا نريد التصعيد".

وقبل أسبوع شجب، المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة السوداني، محمد الفكس سليمان، سياسية فرض الأمر الواقع التي تتنباها إثيوبيا، مُستشهدًا في ذلك على قيامها بالملء الأول بلا مشاورات، وعزمها على الملء الثاني بلا اتفاق.

وأضاف أن السودان اتخذ مواقف شديدة الصرامة، ليس فقط في موضوع الملء، ولكن أيضا الإدارة المشتركة، بسبب تأثير سد النهضة، على سد الرصيرص السوداني.

وقال "موقفنا أن هذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى، لأن سياسة فرض الأمر الواقع، لن تسير ولن نسمح بها".