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إغلاق مسجد في بورسعيد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

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إغلاق مسجد في بورسعيد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية إغلاق مسجد في بورسعيد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

مصراوي Masrawy

11:16 ص السبت 23 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أغلقت مديرية أوقاف محافظة بورسعيد، برئاسة الشيخ جمال عواد، مسجد الرحمن، اليوم السبت، بناء على قرار لجنة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف.

وجرى إغلاق مسجد "الرحمن" بسوق البالة في بورسعيد، لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، وذلك لحين أخذ التعهدات اللازمة على رواد المسجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفاظًا على صحة المواطنين.

وكانت مديرية أوقاف بورسعيد قد رصدت عدم التزام رواد المسجد بالإجراءات الاحترازية، مما دفعها لرفع الأمر إلى لجنة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف.

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