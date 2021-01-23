5 أطعمة تحسِّن حالتك المزاجية ونظرتك إلى العالم .. حافظ عليها

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دراسات ربطت بين الأكل الصحي والتقليل من مخاطر الاكتئاب

هناك 5 أطعمة تحسِّن الحالة المزاجية والعقلية التي أصبحت أكثر هشاشة من أي وقت مضى، جراء جائحة فيروس «كورونا» المستجد وإجراءات العزل، عرضتها شبكة «إيه بي سي» الأميركية بمناسبة شهر التوعية بالصحة العقلية.

وأوضحت الشبكة الأميركية أن بعض الأطعمة مفيدة للصحة العقلية مثلها مثل الصحة الجسدية، وأضافت أن الأنظمة الغذائية التي تعمل على تحسين الجسم تساعد كذلك على تحسين نظرتك إلى العالم.

وقالت وفقما نقلت اليوم "الشرق الأوسط ": «إذا كنت مكتئباً أو تحاول البقاء على حالة مزاجية إيجابية، فلا تأكل (آيس كريم) أو رقائق البطاطس؛ لأن هناك أدلة متزايدة على أنه يمكنك تحسين مزاجك بالطعام، ولكن يجب أن يكون طعاماً مناسباً».

ولفتت إلى أن هناك دراسات ربطت بين الأكل الصحي مثل الفواكه والخضراوات والتقليل من مخاطر الاكتئاب وحتى الانتحار؛ حيث إن التغذية تؤثر على جهاز المناعة الذي يؤثر بدوره على احتمالية الإصابة بالاكتئاب.

ونصحت الشبكة بإضافة هذه الأطعمة إلى النظام الغذائي اليومي من أجل تحسين الحالة المزاجية:

1- سمك السلمون

يعتبر من المصادر الغذائية المليئة بالأحماض الدهنية «أوميغا 3» التي تعد عنصراً غذائياً رئيسياً لا تنتجه أجسامنا بمفردها.

وأظهرت الأبحاث أن تناول الأسماك مثل السلمون التي تحتوي على أحماض «أوميغا 3» قد يخفف من الاكتئاب.

وبالإضافة إلى ذلك فإن سمك السلمون مقاوم للالتهابات، وقد أظهرت دراسة أن زيادة الالتهابات في الجسم يمكن أن تلعب دوراً في الإصابة بالاكتئاب.

2- الشوكولاتة الداكنة

وصفت الشبكة الأميركية قطعة من الشوكولاتة الداكنة بأنها يمكن أن تمنح مزاجاً أفضل من قطعة الحلوى.

وقالت إن الأبحاث أكدت أن الشوكولاتة الداكنة قد لا تفيد العقل فقط؛ بل إنها تعزز نظام المناعة وتقوي العينين.

ولكنها حذرت من تناول أي نوع من الشوكولاتة؛ حيث قال الباحثون إنه من الأفضل تناول الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70 في المائة من الكاكاو، وهذا يعني أن مذاقها سيكون أكثر مرارة من التي يزيد بها الحليب والسكر.

3- التوت

وصفت الشبكة الأميركية جميع الفواكه بأنها مفيدة؛ لكن التوت أكثر فائدة للدماغ؛ لأنه غني بمركبات «فلافونويد» التي تساعد على تحسين المزاج وتقوية الذاكرة وتقلل من الالتهابات.

4- السبانخ واللفت

تعد الخضراوات ذات الأوراق الداكنة مثل السبانخ واللفت مليئة بأحماض «أوميغا 3»، وهي تعتبر أطعمة مقاومة للالتهابات.

وتابعت الشبكة بأن الخضراوات غنية بالمغنسيوم الذي له دور رئيسي في تحسين الحالة المزاجية ووظائف المخ.

5- اللوز

يعتبر اللوز غنياً بمركب «التيروزين» الذي يمنع تدهور القدرة على الإدراك؛ خصوصاً عند التوتر.