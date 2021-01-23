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بث مباشر.. يفتتح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي "الأضخم في الشرق الأوسط"

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بث مباشر.. السيسي يفتتح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي "الأضخم في الشرق الأوسط" بث مباشر.. يفتتح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي "الأضخم في الشرق الأوسط"

مصراوي Masrawy

10:59 ص السبت 23 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

يفتتح الرئيس عبدالفتاح ، بعد قليل، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ليضيف إنجازاً جديداً لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال، كما يهدف إلى تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه من المقرر أن يفتتح الرئيس ايضاً كونفرنس عددا آخر من المشروعات الخاصة بإنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة، بالإضافة إلى مشروعات للألبان والإنتاج الحيواني بالنوبارية والفيوم.

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