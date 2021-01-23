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يوفر 10 آلاف فرصة عمل.. 16 معلومة عن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي

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يوفر 10 آلاف فرصة عمل.. 16 معلومة عن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي يوفر 10 آلاف فرصة عمل.. 16 معلومة عن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي

مصراوي Masrawy

10:59 ص السبت 23 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

يفتتح الرئيس عبدالفتاح صباح اليوم السبت مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن المشروع الجديد في النقاط التالية:

1- يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

2- يساهم بقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء.

3- يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال.

4- يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد.

5- يزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.

6- تبلغ مساحة المرحلة الأولى من المشروع 1900 فدان تقريبًا، واستغرقت عشرين شهرًا انتهت في 23 ديسمبر 2016.

7- يتم تنفيذ المرحلة الثانية بمساحة إجمالية 2900 فدان في مدة تصل إلى 12 شهرًا.

8- تستهدف المرحلة إنشاء 1600 حوض استزراع سمكي وخدماتها من ترع ومصارف - مصنع أعلاف لإنتاج 150 ألف طن سنويًا على مرحلتين.

9- تتم المرحلة الثالثة في أحواض ترسيب (شرق البحيرات - 17 - جزء من 18) بمساحة 2700 فدان، ويتم تنفيذها في 10 أشهر.

10- يضم المشروع 4000 حوض استزراع سمك بحري ومفرخ لإنتاج 160 مليون زريعة سمكية و500 مليون يرقة جمبري سنويً.

11- يشمل المشروع حضانة لتجهيز 160 مليون إصبعية من الأسماك و300 مليون يرقة جمبري سنويًا.

12- يضم مصنع أعلاف لإنتاج 150 ألف طن علف سنويًا.

13- يضم مصنع فرز وتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك.

14- يضم المشروع منطقة إدارية وسكنية وإعاشة للعاملين بالمشروع، ووحدة بيطرية ومعامل تحاليل وأبحاث، مركز تدريب للعاملين بالمشروع، ومخازن للأعلاف والمعدات والمهام، بمنظومة مراقبة إلكترونية.

15- يعتبر المجرى الملاحي لقناة السويس هو المصدر الرئيسي لتغذية الأحواض الرئيسية.

16- جرى وضع أساليب علمية للحفاظ على نقاء ونظافة المياه الناتجة عن عملية الاستزراع واستخدام الأعلاف، بنفس درجة النقاء للمياه المُغذية للمشروع وذلك من خلال تصميم الأحواض.

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مصراوي Masrawy

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