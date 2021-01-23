"الإسكان": تنفيذ 5928 شقة بالمرحلتَين الثانية والثالثة بمشروع "جنة" في الشيخ زايد

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 5928 وحدة سكنية (247 عمارة) ضمن المرحلتَين الثانية والثالثة بمشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينة الشيخ زايد، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 912 وحدة سكنية (38 عمارة) بالمرحلة الأولى للمشروع بالمحور المركزي بالمدينة.

جاء ذلك خلال استعراض الوزير، اليوم السبت، تقريراً عن أهم مشروعات المدينة خلال عام 2020، والذي شمل المشروعات المختلفة بالمدينة بقطاعات الإسكان والخدمات والكهرباء والمرافق.

وأكد الجزار أن مدينة الشيخ زايد تعد من المدن الأكثر جذبًا للاستثمار؛ نظراً لموقعها الجغرافي المتميز، والذي يتوسط العديد من المحاور والطرق الرئيسية، بجانب جودة مناخها لعدم وجود مناطق صناعية.

وأشار المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التغذية الكهربائية وأعمال المرافق وتنسيق الموقع لوحدات المرحلة الأولى من مشروع " JANNA"، كما بدأ تسليم الوحدات لحاجزيها مايو 2020، مضيفًا أنه جار تنفيذ أعمال المباني والتشطيبات الداخلية وإسناد أعمال التغذية الكهربائية، وطرح أعمال تنسيق الموقع لعمارات المرحلة الثانية للمشروع.

وفي ما يتعلق بقطاع الخدمات، أوضح فهمي أنه تم وجارٍ الانتهاء من عدة مشروعات؛ منها تنفيذ مبنيي حضانة بالمجاورة 2 بالحي الثالث، وبمدرسة النيل، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ باقي المباني بالمدرسة بنسبة تنفيذ 87%، بتكلفة إجمالية 99 مليون جنيه، والانتهاء من تنفيذ المولات التجارية ومبنى المطاعم بالمنطقة الترفيهية بطريق وصلة دهشور، ومجمع العيادات الخارجية بالمستشفى المركزي العام والذي تم افتتاحه خلال الاحتفالات باليوبيل الفضي للمدينة، وإنشاء وتركيب أول محطة لرصد ملوثات الهواء، وتنفيذ وتشغيل مشروع النقل الجماعي الداخلي الذي يتضمن 10 أوتوبيسات حديثة، وجارٍ تشغيل 5 أوتوبيسات أخرى تشمل عدة خطوط داخل المدينة، وتنفيذ موقف انتظار الأوتوبيس ومبنى الجراج بمشروع مواصلات مصر لـ7 خطوط أوتوبيس ذات جودة عالية تستخدم للنقل الجماعي بمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مبنى الورش بمنطقة الخدمات الإقليمية الثانية، وتنفيذ المبنى الإداري الجديد لجهاز المدينة ومباني الجراج والحركة والأرشيف والمخازن.

وأضاف رئيس الجهاز أنه بالنسبة إلى قطاع المرافق، فقد تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطَّي مياه شرب قطري 500 مم و700 مم بالطريق الدائري بالمدينة، والأعمال اللازمة لصرف مياه الأمطار والسيول بالطريق الموازي لطريق وصلة دهشور داخل المدينة، وشبكات المرافق لمشروع جنة (1) بالمحور المركزي، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ شبكات المرافق المغذية لمشروع جنة (2) بتوسعات المدينة، وأعمال شبكة الصرف لتخفيض منسوب المياه الأرضية بموقع عمارات دار مصر، المرحلة الثانية، بمنطقة الخدمات الإقليمية الثانية بتكلفة 4 ملايين جنيه، وأعمال نقل وإحلال 1000م/ط من خط المياه الناقل قطر 900 مم، بنفس القطر خارج مشروع دار مصر المرحلة الثانية، بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه، وتنفيذ خط الانحدار للصرف الصحي ومياه الأمطار بطول 500م.ط، أمام عمارات المستقبل بالحي الـ12 وربطه على شبكة الصرف العمومية.

وتابع فهمي: في قطاع الكهرباء، تم الانتهاء من تنفيذ أعمال توريد وتركيب المصاعد لعمارات مشروع (دار مصر) بمنطقة الخدمات الإقليمية الأولى بتكلفة 9 ملايين جنيه، والانتهاء من تنفيذ شبكة التغذية الكهربائية لطريق وصلة دهشور من مدخل 4 إلى مدخل 5 بتكلفة 19 مليون جنيه، وتنفيذ أعمال شبكة التغذية الكهربائية لمشروع جنة بالمرحلة الأولى بالمحور المركزي، وأعمال استكمال شبكة كهرباء الحي الـ16 بتكلفة 23 مليون جنيه، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال شبكة كهرباء المحور المركزي القطاع الأول بنسبة إنجاز وصلت 95%، وأعمال شبكة كهرباء واتصالات الحي الـ7 بنسبة إنجاز بلغت 90%، وأعمال شبكة إنارة مشروع العاملين بالخارج بمشروع بيت الوطن بنسبة إنجاز وصلت إلى 75%، وأعمال شبكة الكهرباء المغذية لقطع الأراضي الأكثر تميزًا بتكلفة 7.4 مليون جنيه، وبنسبة إنجاز بلغت 15%.