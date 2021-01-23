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رئيس جهاز حدائق العاصمة يناقش مع أحد المكاتب الاستشارية المخطط الاستراتيجي العام للمدينة

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رئيس جهاز حدائق العاصمة يناقش مع أحد المكاتب الاستشارية المخطط الاستراتيجي العام للمدينة رئيس جهاز حدائق العاصمة يناقش مع أحد المكاتب الاستشارية المخطط الاستراتيجي العام للمدينة

مصراوي Masrawy

10:53 ص السبت 23 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، اجتماعاً مع مسئولي أحد المكاتب الاستشارية المكلفة بإعداد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة حدائق العاصمة، لمناقشة ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بإعداد المخطط، وذلك بحضور المهندس عادل عبدالعزيز، نائب رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، ومسئولي الإدارات المعنية بالجهاز.

وقال بشارة، في بيان اليوم، تم خلال الاجتماع، مناقشة آخر موقف للمخطط الاستراتيجي العام لمدينة حدائق العاصمة، وإضافة بعض التعديلات، بهدف تحقيق مزيد من الجذب التنموي بما يعمل على تشجيع الاستيطان والاستثمار بالمدينة.

واستعرض رئيس الجهاز، خلال الاجتماع، بعض التطورات التي تشهدها المدينة في جميع القطاعات، لتحديث المخطط، حيث تلخصت أهم نقاط تحديث المخطط الاستراتيجي، في تحديد المشروعات ذات الأولوية والتحكم في نمو المدينة العمراني مع مراعاة عامل المرونة لمواكبة التغيرات المستقبلية، وضرورة أخذ الدراسات السابقة والملامح الأساسية والاقتصادية للمدينة في الاعتبار.

وأكد المهندس عبداللطيف بشارة، أهمية المخططات الإستراتيجية كركيزة أساسية للتنمية العمرانية، ومكون ضروري للتنمية الشاملة، والهدف منها تحديد أسلوب تنمية وصياغة رؤية مستقبلية لمدينة حدائق العاصمة بمنظور يحقق الجذب الاستثماري، ويدفع عجلة التنمية المستدامة اقتصاديا وبيئيا وعمرانيا، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتنمية المدن الجديدة، وإعداد مخططات استراتيجية لها لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة، وإعداد رؤية تنموية للمدن الجديدة والتوسعات العمرانية وذلك بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة.

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