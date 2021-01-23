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خنقت نفسها بحزام.."تيك توك" يثير انتقادات بإيطاليا بعد وفاة فتاة

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خنقت نفسها بحزام.."تيك توك" يثير انتقادات بإيطاليا بعد وفاة فتاة خنقت نفسها بحزام.."تيك توك" يثير انتقادات بإيطاليا بعد وفاة فتاة

مصراوي Masrawy

10:57 ص السبت 23 يناير 2021

روما- (د ب أ):

أمرت هيئة حماية البيانات الإيطالية تطبيق تيك توك يوم الجمعة، بتعزيز عملية تنفيذ القيود المفروضة على السن الخاصة به بعد حادث مأساوي؛ إذ توفيت فتاة صغيرة بسبب مشاركتها في تحد على وسيلة التواصل الاجتماعي.

وطالبت هيئة حماية البيانات الإيطالية، وهي هيئة برلمانية، تيك توك على الفور بوقف الحسابات التي لم يتأكيد من عمر مستخدمها.

وذكرت وسائل إعلام أن فتاة صغيرة تدعى أنتونيلا خنقت نفسها بحزام في منزلها في باليرمو، بصقلية، ونقلتها عائلتها إلى المستشفى مساء الأربعاء بعد أن اكتشفتها أختها.

وأكدت متحدثة باسم مستشفى دي كريستينا يوم الجمعة أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذها وأعلنوا موت دماغها.

وبدأ القضاء الإيطالي ومسؤولو حماية الشباب تحقيقات في ملابسات وفاة الفتاة.

وذكرت وسائل الإعلام أنها كانت تشارك في ما يسمى تحدي الإغماء أو الشنق على تطبيق الفيديو تيك توك، والذي يظهر المشاركين وهم يخنقون أنفسهم ويصورون ذلك بهواتفهم الذكية للنشر عبر الإنترنت.

وأفادت صحيفة لا ريبوبليكا يوم الجمعة بأن الشرطة فحصت هاتف أنتونيلا.

وقال متحدث باسم تيك توك، إن الشركة مستعدة لمساعدة السلطات المعنية في تحقيقاتها، في بيان نشرته وكالة أنباء آكي الايطالية.

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