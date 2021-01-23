أهالي بورسعيد يطلقون هاشتاج "نورت يا ريس" للترحيب بالرئيس

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أطلق أهالي محافظة بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، هاشتاج "نورت يا ريس" للترحيب برئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته للمحافظة لافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في بورسعيد.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ببورسعيد، بعبارات الترحيب بالرئيس ومن بينها: "قلب مصر نورت بورسعيد، مرحبًا بالرئيس، بورسعيد نورها زيادة النهاردة، شكرًا يا ريس".

ويعتبر مشروع الفيروز الأكبر من نوعه فى الشرق الاوسط، ويساهم في تنفيذ أهداف السياسة العامة للدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك عالية الجودة ذات المواصفات العالمية لتغطية العجز في البروتين الحيواني للمواطن المصري وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، كما يساهم في تنمية منطقة قناة السويس وسيناء.