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بالصور.. حملة لضبط الأدوية المهربة بصيدليات دمياط

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بالصور.. حملة لضبط الأدوية المهربة بصيدليات دمياط بالصور.. حملة لضبط الأدوية المهربة بصيدليات دمياط

مصراوي Masrawy

10:47 ص السبت 23 يناير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

شنت لجنة مديرية الشئون الصحية بدمياط، حملة للمرور على المنشآت الصيدلية الواقعة بنطاق المحافظة، لضبط سوق الدواء، وتعقب المخالفين.

أسفرت الحملة عن ضبط أدوية ومستحضرات صيدلية بأماكن غير مرخص لها بالبيع، وأخرى منتهية الصلاحية في 4 صيدليات.

كما جرى ضبط أدوية مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة وأخرى مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، خاصة بالمستشفيات والتأمين الصحي.

وجرى تحرير عدة محاضر لعدم تواجد للصيدلي والمدير المسئول، وكذا محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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