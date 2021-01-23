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"نزاهة" تضبط 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف و5 مواطنين و7 مقيمين في قضية رشاوى وتحويلات مليارية للخارج
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:26 مساءً
"بلدي أبوعريش " يبرأ البلدية .. شارع المستشفى تحت الصيانة ويتبع فرع "النقل "بجازان
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:26 مساءً
تأكيداً لالتزام واشنطن بأمن المنطقة.. القاذفة "بي-52" تحلق فوق الخليج للمرة الـ3 في شهر
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:26 مساءً
قصة "ملك الأطوال" في سباقات الخيل السعودية
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:26 مساءً
"الأراضي البيضاء": الانتهاء من تطوير 4 أراضٍ توفّر 1600 قطعة سكنية في الرياض
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:26 مساءً
"الصحة العالمية": متحور كورونا "البريطاني" ينتشر في 70 بلدًا و"الجنوب إفريقي" في 31
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:26 مساءً
"مستشفى الملك سلمان" بالرياض ينفذ فرضية حريق في مغسلة طبية
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:26 مساءً
"أمانة الطائف" تقوم بتسوير 24 مقبرة بالمحافظة وضواحيها
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:26 مساءً
بذريعة التحريض على التظاهر.. روسيا تغرم شبكات التواصل الاجتماعي
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:26 مساءً
مليون ريال لكل شوط.."سباقات الخيل" يعتمد 36 جواداً لكأس خادم الحرمين
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:26 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
صناعة البطل تبدأ من اللفة.. مدارس تعليم السباحة للأطفال الرضع
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فيديو اليوم السابع
السبت 23 يناير 2021 11:21 صباحاً
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