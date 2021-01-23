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"نزاهة" تضبط 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف و5 مواطنين و7 مقيمين في قضية رشاوى وتحويلات مليارية للخارج
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:26 مساءً
"بلدي أبوعريش " يبرأ البلدية .. شارع المستشفى تحت الصيانة ويتبع فرع "النقل "بجازان
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:26 مساءً
تأكيداً لالتزام واشنطن بأمن المنطقة.. القاذفة "بي-52" تحلق فوق الخليج للمرة الـ3 في شهر
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:26 مساءً
قصة "ملك الأطوال" في سباقات الخيل السعودية
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:26 مساءً
"الأراضي البيضاء": الانتهاء من تطوير 4 أراضٍ توفّر 1600 قطعة سكنية في الرياض
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:26 مساءً
"الصحة العالمية": متحور كورونا "البريطاني" ينتشر في 70 بلدًا و"الجنوب إفريقي" في 31
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:26 مساءً
"مستشفى الملك سلمان" بالرياض ينفذ فرضية حريق في مغسلة طبية
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:26 مساءً
"أمانة الطائف" تقوم بتسوير 24 مقبرة بالمحافظة وضواحيها
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:26 مساءً
بذريعة التحريض على التظاهر.. روسيا تغرم شبكات التواصل الاجتماعي
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:26 مساءً
مليون ريال لكل شوط.."سباقات الخيل" يعتمد 36 جواداً لكأس خادم الحرمين
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:26 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
سكان بغداد يوقدون الشموع حدادا على أرواح ضحايا التفجير الانتحاري المزدوج
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 23 يناير 2021 11:18 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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الأربعاء 27 يناير 2021 12:01 مساءً
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