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لأول مرة من شهرين.. تسجّل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا

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لأول مرة من شهرين.. روسيا تسجّل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا لأول مرة من شهرين.. تسجّل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا
20921 حالة ترفع إجمالي المصابين إلى ثلاثة ملايين و698273 إصابة

لأول مرة من شهرين.. روسيا تسجّل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا

سجلت السلطات الصحية الروسية لأول مرة منذ أكثر من شهرين أقل من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في ، اليوم السبت، عن رصد 20921 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل 21513 إصابة في اليوم السابق)؛ ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 11 نوفمبر الماضي عندما تم رصد 19815 إصابة.

وبحسب روسيا اليوم: تتوزّع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3056 حالة)، والعاصمة موسكو (2668 حالة)، ومقاطعتها (1121 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 11.2% من المرضى الجدد.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 559 حالة وفاة، مقابل 580 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 27779 مريضًا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و698273 إصابة مؤكدة؛ منها 68971 حالة وفاة، و519987 حالة نشطة، وثلاثة ملايين و109315 حالة شفاء.

وأُجري في البلاد حتى اليوم أكثرُ من 98.9 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (436 ألفًا منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال أكثر من 643 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعًا تدريجيًّا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد الفيروس التاجي في العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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