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ليزا بالسترة الأرجوانية.. "عائلة سيمبسون" يُثير الجدل على وقع "تنصيب بايدن"

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ليزا بالسترة الأرجوانية.. "عائلة سيمبسون" يُثير الجدل على وقع "تنصيب بايدن" ليزا بالسترة الأرجوانية.. "عائلة سيمبسون" يُثير الجدل على وقع "تنصيب بايدن"
"كما تعلمون ورثنا أزمة في الميزانية من ".. عبارة واقعية توقّعها المسلسل

ليزا بالسترة الأرجوانية..

أثار المسلسل الكرتوني الأمريكي الشهير "عائلة سيمبسون"، الجدل مجدّداً بين الأمريكيين بعد أن أصاب مجدّداً في توقعاته بجزءٍ من حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وتناول المغرّدون الأمريكيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المصادفة الأخيرة بين ملابس كامالا هاريس؛ نائبة الرئيس الأمريكي خلال حفل التنصيب، وملابس إحدى الشخصيات الرئيسة في المسلسل ليزا سيمبسون؛ في حلقة "Bart to the Future" التي عُرضت قبل 20 عاماً.

وتظهر الحلقة ليزا؛ وهي ترتدي سترة أرجوانية ولالئ في حفل التنصيب بعد انتهاء رئاسة "ترامب"؛ وهو ما ظهرت به كذلك كامالا هاريس؛ نائبة الرئيس، حيث ارتدت سترة أرجوانية ولالئ.

كما أظهرت الحقلة ليزا سيمبسون؛ وهي تردّد "كما تعلمون ورثنا أزمة في الميزانية من الرئيس ترامب"؛ وهي من العبارات التي سبق أن أشارت إليها "هاريس"؛ في عدة مناسبات سابقة عن ضعف الميزانية في عهد ترامب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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