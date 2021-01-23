بها عفن وصرف صحي.. ضبط 5 أطنان مخللات فاسدة في البحيرة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

البحيرة- أحمد نصرة:

نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية صحة البحيرة، اليوم السبت، حملة مكبرة على مصانع ومخازن الأغذية المخالفة، أسفرت عن ضبط معمل لتصنيع المخللات بداخله منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي في دمنهور.

وتبين عدم وجود ترخيص للمعمل، ووجود ماسورة صرف صحي بمكان تصنيع المخللات ما يشكل خطرًا داهمًا على الصحة العامة.

جرى التحفظ على 5 أطنان مخلفات مختلفة الأنواع داخل 50 برميل أزرق بلاستيكي، غير محتفظة بخواصها الطبيعية، وتلاحظ وجود فطريات وعفن ظاهري.

كما أن البراميل سبق استعمالها فى الأغراض الكيماوية ويحظر استخدامها في الأغراض الغذائية، وغير مدون عليها أي بيانات أو علامات تدل على تاريخ الإنتاج أو التمليح أو الصلاحية.

جرى تحرير محضر ضبط، ومخاطبة الجهات المعنية لإيقاف تشغيل للمنشاة، والإغلاق بالطريق الإداري لعدم وجود ترخيص.