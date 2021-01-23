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شعراوي: تعقيم 670 ألف مبنى وتحرير 11500 محضر لغير الملتزمين بارتداء الكمامة

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شعراوي: تعقيم 670 ألف مبنى وتحرير 11500 محضر لغير الملتزمين بارتداء الكمامة شعراوي: تعقيم 670 ألف مبنى وتحرير 11500 محضر لغير الملتزمين بارتداء الكمامة

مصراوي Masrawy

10:37 ص السبت 23 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات فيما يخص إجراءات المحافظات لتطبيق قرارات الدولة للحد من انتشار للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقال وزير التنمية المحلية، إن التقرير الذي تلقاه من غرفة العمليات أشار إلى أن عدد المباني الخدمية والأماكن العامة والشوارع والمؤسسات المختلفة التي تم تطهيرها وتعقيمها في محافظات الجمهورية منذ شهر أكتوبر 2020 وحتى 22 يناير الجاري في 27 محافظة بلغ حوالي 670 ألف مبنى تشمل الأسواق والمواقف والمباني الخدمية.

ووجه اللواء محمود شعراوي، المحافظين بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة واستمرار أعمال التطهير والتعقيم للمباني الحيوية والخدمية والشوارع بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات.

وفي السياق ذاته تلقى وزير التنمية المحلية تقريراً حول جهود المحافظات في تطبيق رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ونوابهم للغرامات الفورية على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.

وقال شعراوي، إن التقرير أشار إلى أنه منذ تطبيق هذا القرار وحتى 22 يناير 2021 بلغ عدد المحاضر التي حررتها المحافظات للمواطنين على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية حوالي 11500 محضر، وتحرير 220 محضرا لمنشآت خالفت الإجراءات الاحترازية وتم تحصيل غرامات ومخالفات بحوالي 750 ألف جنيه من المخالفين، كما تم فض 380 سوقا مخالفا و321 حفل زفاف وعزاءً و176 سنترا تعليميا.

كما وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين باستمرار التنسيق مع مديريات الأمن والجهات المعنية بالمحافظات فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، وشدد على ضرورة متابعة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها فيما يخص أزمة فيروس كورونا والتعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات أو تقديم الشيشة بالكافهيات والمطاعم والمقاهي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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