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كورونا في 5 دول خلال الـ 24 ساعة .. ألمانيا تسجل 16417 إصابة  و2389 حالة بتونس

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كورونا في 5 دول خلال الـ 24 ساعة .. ألمانيا تسجل 16417 إصابة  و2389 حالة بتونس كورونا في 5 دول خلال الـ 24 ساعة .. ألمانيا تسجل 16417 إصابة  و2389 حالة بتونس
198 إصابة بتايلاند و107 إصابات بالصين و56 بموريتانيا

كورونا في 5 دول خلال الـ 24 ساعة .. ألمانيا تسجل 16417 إصابة  و2389 حالة بتونس

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 16417 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و122679 حالة.

وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أنه سجّل 879 حالة وفاة جراء الفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 51521 حالة وفاة.

تونس
سجلت تونس 2389 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و 103 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابات في البلاد بلغت 193,273 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6092 حالةً.

تايلاند
سجلت تايلاند خلال الـ 24 ساعة الماضية 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.

وذكرت قوة التصدي لكوفيد-19 في تايلاند أن من بين الحالات الجديدة 18 حالة واردة من الخارج، مشيرةً إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 13302 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 72 حالة.

الصين
سجلت الصينُ 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, فيما لم يتم تسجيل أي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أنَّ إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي بلغ 88911 حالة، في حين استقر إجمالي عدد الوَفَيَات عند 4635 وفاة.

موريتانيا
سجلت موريتانيا 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة الموريتانية في بيانها إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 16322 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 413 حالةً.
الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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