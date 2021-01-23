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تنبيه لـ "الأرصاد": عوالق ترابية على منطقة عسير

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تنبيه لـ "الأرصاد": عوالق ترابية على منطقة عسير تنبيه لـ "الأرصاد": عوالق ترابية على منطقة عسير
رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع

تنبيه لـ

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن عوالق ترابية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة وخميس مشيط والحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 من مساء اليوم.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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