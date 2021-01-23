أخبار عاجلة

الصحة العالمية: سلالة كورونا البريطانية وصلت إلى ٧٠ بلدًا والجنوب إفريقية تتواجد في ٣١ بلدًا -
جون كيري: بايدن سيدعو لقمة دولية بشأن المناخ في أبريل المقبل -
وسائل إعلام تونسية: الطرد المشبوه الموجه إلى الرئاسة يحتوي على مادة "السارين" السامة -
بالصور.. استرداد 5000 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية -
وزيرة البيئة: إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية -
برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري -
بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر -
غدا.. 7 منتخبات كرة يد تغادر القاهرة بعد الخروج من كأس العالم -
نواب ينتقدون غياب دور الثقافة في المحافظات -
البرلمان يُحيل بيان وزيرة البيئة للجان المختصة.. ويعاود الانعقاد الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الغربية

Print
حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الغربية حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الغربية

مصراوي Masrawy

10:23 ص السبت 23 يناير 2021

الغربية- مروة شاهين:

شنت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة الغربية، خلال اليومين السابقين حملة مكبرة لإزالة التعديات في المهد.

وأسفرت الحملة عن إزالة ٣٠ حالة تعدي بالبناء على أراضي زراعية بمساحة ١٥ قيراطًا و١٣سهمًا، و٥ حالات تعدي على أملاك الدولة بإجمالي مساحة ٢٤٢٤م.

وأزالت رئاسة مركز ومدينة طنطا ٣ حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة قيراط و ٥ أسهم، ونفذت رئاسة مركز ومدينة المحلة إزالة ١٣ حالة تعدي على ٢ قيراط و ٨ أسهم، وأزال مركز زفتي ٤ حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ٤ قيراط و١٠ أسهم.

وجرى إزالة ٦ حالات تعدي بمركز قطور، وحالتي تعدي بسمنود وحالة تعدي ببسيون، وحالة بكفر الزيات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

شبكة عيون الإخبارية