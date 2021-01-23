حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الغربية

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مصراوي Masrawy

الغربية- مروة شاهين:

شنت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة الغربية، خلال اليومين السابقين حملة مكبرة لإزالة التعديات في المهد.

وأسفرت الحملة عن إزالة ٣٠ حالة تعدي بالبناء على أراضي زراعية بمساحة ١٥ قيراطًا و١٣سهمًا، و٥ حالات تعدي على أملاك الدولة بإجمالي مساحة ٢٤٢٤م.

وأزالت رئاسة مركز ومدينة طنطا ٣ حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة قيراط و ٥ أسهم، ونفذت رئاسة مركز ومدينة المحلة إزالة ١٣ حالة تعدي على ٢ قيراط و ٨ أسهم، وأزال مركز زفتي ٤ حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ٤ قيراط و١٠ أسهم.

وجرى إزالة ٦ حالات تعدي بمركز قطور، وحالتي تعدي بسمنود وحالة تعدي ببسيون، وحالة بكفر الزيات.