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لسرقة "موتوسيكل".. تفاصيل العثور على جثة بها طلق ناري أسفل كوبري بدمياط

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لسرقة "موتوسيكل".. تفاصيل العثور على جثة بها طلق ناري أسفل كوبري بدمياط لسرقة "موتوسيكل".. تفاصيل العثور على جثة بها طلق ناري أسفل كوبري بدمياط

مصراوي Masrawy

10:17 ص السبت 23 يناير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

كشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث مركز كفر البطيخ بدمياط، تفاصيل واقعة العثور على جثمان أسفل كوبري المطار، في وقت متأخر من مساء الجمعة، به طلق ناري.

وتبين أن الجثة لشاب يدعى محمد عادل، في العقد الثالث من العمر، من قرية الإبراهيمية البحرية، وكان في زيارة لأحد أصدقائه في قرية أم الرضا.

وأكدت التحريات أن مجهولين اعتدوا عليه بالضرب، بهدف سرقة الدراجة النارية التي يستقلها، قبل أن يطلقوا عليه عيارًا ناريا ويلوذوا بالفرار، وتكثف قوات الأمن جهودها لضبط المتهمين.

تحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بإيداع الجثمان مشرحة المستشفى المركزي، لحين الانتهاء من تقرير الطب الشرعي.

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