أخبار عاجلة

الصحة العالمية: سلالة كورونا البريطانية وصلت إلى ٧٠ بلدًا والجنوب إفريقية تتواجد في ٣١ بلدًا -
جون كيري: بايدن سيدعو لقمة دولية بشأن المناخ في أبريل المقبل -
وسائل إعلام تونسية: الطرد المشبوه الموجه إلى الرئاسة يحتوي على مادة "السارين" السامة -
بالصور.. استرداد 5000 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية -
وزيرة البيئة: إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية -
برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري -
بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر -
غدا.. 7 منتخبات كرة يد تغادر القاهرة بعد الخروج من كأس العالم -
نواب ينتقدون غياب دور الثقافة في المحافظات -
البرلمان يُحيل بيان وزيرة البيئة للجان المختصة.. ويعاود الانعقاد الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محترقة داخل سيارة.. العثور على جثة متفحمة بمقابر السحارة في أسيوط

Print
محترقة داخل سيارة.. العثور على جثة متفحمة بمقابر السحارة في أسيوط محترقة داخل سيارة.. العثور على جثة متفحمة بمقابر السحارة في أسيوط

مصراوي Masrawy

10:04 ص السبت 23 يناير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

عثرت الأجهزة الأمنية بأسيوط، على جثة متفحمة داخل سيارة محترقة بمدخل قرية بني شقير بمركز منفلوط، وجاري فحص كاميرات المراقبة لتحديد أسباب الحادث.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود جثة متفحمة.

أشارت التحريات الأولية إلى أن الحريق فى سيارة نقل رقم "31417" نقل أسيوط، وبداخلها جثة متفحمة؛ وقال شهود عيان لـ"مصراوي" أنهم عثروا على السيارة مقلوبة داخل مقابر السحارة بقرية بني شقير وبداخلها الجثة.

حُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

شبكة عيون الإخبارية