محترقة داخل سيارة.. العثور على جثة متفحمة بمقابر السحارة في أسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوطـ محمود عجمي:

عثرت الأجهزة الأمنية بأسيوط، على جثة متفحمة داخل سيارة محترقة بمدخل قرية بني شقير بمركز منفلوط، وجاري فحص كاميرات المراقبة لتحديد أسباب الحادث.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود جثة متفحمة.

أشارت التحريات الأولية إلى أن الحريق فى سيارة نقل رقم "31417" نقل أسيوط، وبداخلها جثة متفحمة؛ وقال شهود عيان لـ"مصراوي" أنهم عثروا على السيارة مقلوبة داخل مقابر السحارة بقرية بني شقير وبداخلها الجثة.

حُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.