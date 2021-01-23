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الصحة العالمية: سلالة كورونا البريطانية وصلت إلى ٧٠ بلدًا والجنوب إفريقية تتواجد في ٣١ بلدًا
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:24 مساءً
جون كيري: بايدن سيدعو لقمة دولية بشأن المناخ في أبريل المقبل
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:24 مساءً
وسائل إعلام تونسية: الطرد المشبوه الموجه إلى الرئاسة يحتوي على مادة "السارين" السامة
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:24 مساءً
بالصور.. استرداد 5000 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:24 مساءً
وزيرة البيئة: إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:07 مساءً
برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:07 مساءً
بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:07 مساءً
غدا.. 7 منتخبات كرة يد تغادر القاهرة بعد الخروج من كأس العالم
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:07 مساءً
نواب ينتقدون غياب دور الثقافة في المحافظات
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:07 مساءً
البرلمان يُحيل بيان وزيرة البيئة للجان المختصة.. ويعاود الانعقاد الأحد
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الأربعاء 27 يناير 2021 08:07 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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بين بايدن وترامب.. شاهد الفرق في تصميم المكتب البيضاوي
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cnn arabic
السبت 23 يناير 2021 10:07 صباحاً
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