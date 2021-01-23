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وزيرة البيئة: إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية
-
الأربعاء 27 يناير 2021 08:07 مساءً
برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري
-
الأربعاء 27 يناير 2021 08:07 مساءً
بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر
-
الأربعاء 27 يناير 2021 08:07 مساءً
غدا.. 7 منتخبات كرة يد تغادر القاهرة بعد الخروج من كأس العالم
-
الأربعاء 27 يناير 2021 08:07 مساءً
نواب ينتقدون غياب دور الثقافة في المحافظات
-
الأربعاء 27 يناير 2021 08:07 مساءً
البرلمان يُحيل بيان وزيرة البيئة للجان المختصة.. ويعاود الانعقاد الأحد
-
الأربعاء 27 يناير 2021 08:07 مساءً
مصدر بالرئاسة التونسية: وصول طرد مشبوه إلى القصر الرئاسي
-
الأربعاء 27 يناير 2021 08:07 مساءً
منظمة الأمن الأوروبي تبحث دور الناتو في أمن القارة
-
الأربعاء 27 يناير 2021 08:07 مساءً
رئيس وزراء بريطانيا: سنقدم خطتنا لتخفيف قيود الإغلاق في 22 فبراير
-
الأربعاء 27 يناير 2021 08:07 مساءً
المملكة المتحدة تسمح بعودة تشغيل طائرات "بوينج 737" لأول مرة منذ نحو عامين
-
الأربعاء 27 يناير 2021 08:07 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
أمريكي عاش في مطار لـ3 أشهر خوفا من فيروس كورونا!
أخبار العالم
BBC News عربي
السبت 23 يناير 2021 10:02 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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