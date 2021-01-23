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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – العيص – المهد – بدر - خيبر - وادي الفرع ، تستمر حتى الساعة السادسة مساء .
الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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