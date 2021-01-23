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القاهرة: حازت شركة "لوندبيك" مصر، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة الدنماركية الدولية المتخصصة في مجال المستحضرات الصيدلانية والتي يتمحور عملها حول البحث والتطوير، وإنتاج وتسويق وبيع الأدوية المخصصة لعلاج أمراض الدماغ، مؤخراً على التكريم باعتبارها واحدة من أفضل أماكن العمل في مصر لعام 2020 وفي قطاع المستحضرات الصيدلانية.

هذا ويعدّ أفضل أماكن العمل برنامجاً دولياً للشهادات وهو بمثابة "المعيار البلاتيني" في تحديد وتكريم أفضل أماكن العمل حول العالم. ويوفر البرنامج لأرباب العمل الفرصة للتعرف أكثر على انخراط موظفيهم ورضاهم، وتكريم أولئك الذين يقدمون تجربة عمل متميزة على أعلى المعايير في ما يتعلق بظروف العمل.

وحققت الشركة نتائج استثنائيّة في جوانب متعددة ذات صلة بمكان العمل من قبيل فرص التعلّم، والثقافة المؤسسيّة، وردّ الجميل إلى المجتمع. ونتيجةً لذلك تمّ تكريمها باعتبارها مكان العمل المفضّل في مصر.

وقال أحمد العشماوي، المدير الاقليمي لشركة "لوندبيك" مصر في هذا السياق: "قررنا في عام 2015 أن نسعى لتحقيق حلمنا المتمثّل في ترسيخ مكانة شركة ’لوندبيك‘ مصر كواحدة من ’أفضل أرباب العمل‘ في قطاع المستحضرات الصيدلانية عبر إرساء ثقافة وبيئة عمل فريدتين من نوعهما. وعملنا جميعاً بجهد وبروح الفريق الواحد من أجل تحويل الحلم إلى رؤية. وأصبح حلمنا الآن واقعاً ملموساً، لكننا لن نتوقف عند هذا الحد. سنواصل السعي لكي نجعل من ’لوندبيك‘ مصر مكاناً أفضل بكثير للعمل، لكي نتمكن من الاستمرار بإحداث تغيير نحو الأفضل في حياة الأفراد الذين يعانون من أمراض الدماغ".

ومن جهته، قال محمد أيوب، مدير شؤون الموارد البشرية لدى "لوندبيك" الشرق الأوسط وأفريقيا: "لقد بلغت الأربعين من العمر، وقد بدأت مسيرتي المهنية عندما كنت في العشرين من عمري. عملت لدى 8 شركات ما بين العشرين والثلاثين من عمري؛ وانضممت إلى شركة ’لوندبيك‘، ما بين الثلاثين والأربعين من عمري. وبصفتي مديراً لشؤون الموارد البشرية، يتميز عملي بأنه واضح ومباشر لأنني أعمل مع قادة يتمتعون بعقلية تتمحور حول مصلحة الناس أولاً في كل عمل يقومون به".

وصرّح حمزة إدريسي، مدير البرنامج في مصر: "على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن تفشي الجائحة، أظهرت النتائج أن موظفي شركة ’لوندبيك‘ في مصر لديهم شعور إيجابي للغاية تجاه ثقافة مكان العمل".