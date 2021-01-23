​استمرار الأمطار للخميس وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 6 أيام مقبلة

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من غدٍ السبت 23 يناير وحتى الخميس المقبل 27 يناير 2021.

وجاءت التفاصيل الكاملة على النحو التالي:

السبت

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحد

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الاثنين

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والغربية، ونشاط للرياح على بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الخميس

استمرار الأمطار الخفيفة إلي متوسطة، على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، على أن تكون الأمطار بنسبة 40% على بعض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، مع نشاط الرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

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