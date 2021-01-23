أخبار عاجلة

وزيرة البيئة: إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية -
برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري -
بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر -
غدا.. 7 منتخبات كرة يد تغادر القاهرة بعد الخروج من كأس العالم -
نواب ينتقدون غياب دور الثقافة في المحافظات -
البرلمان يُحيل بيان وزيرة البيئة للجان المختصة.. ويعاود الانعقاد الأحد -
‏مصدر بالرئاسة التونسية: وصول طرد مشبوه إلى القصر الرئاسي -
منظمة الأمن الأوروبي تبحث دور الناتو في أمن القارة -
رئيس وزراء بريطانيا: سنقدم خطتنا لتخفيف قيود الإغلاق في 22 فبراير -
المملكة المتحدة تسمح بعودة تشغيل طائرات "بوينج 737" لأول مرة منذ نحو عامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​استمرار الأمطار للخميس وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 6 أيام مقبلة

Print
​استمرار الأمطار للخميس وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 6 أيام مقبلة ​استمرار الأمطار للخميس وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 6 أيام مقبلة

مصراوي Masrawy

08:00 ص السبت 23 يناير 2021

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من غدٍ السبت 23 يناير وحتى الخميس المقبل 27 يناير 2021.

وجاءت التفاصيل الكاملة على النحو التالي:

السبت
شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحد
شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الاثنين
شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء
شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء
أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والغربية، ونشاط للرياح على بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الخميس
استمرار الأمطار الخفيفة إلي متوسطة، على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، على أن تكون الأمطار بنسبة 40% على بعض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، مع نشاط الرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

شبكة عيون الإخبارية