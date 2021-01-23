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بايدن يجري محادث مع ترودو في أول مكالمة رئاسية مع زعيم أجنبي

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بايدن يجري محادث مع ترودو في أول مكالمة رئاسية مع زعيم أجنبي بايدن يجري محادث مع ترودو في أول مكالمة رئاسية مع زعيم أجنبي

مصراوي Masrawy

07:33 ص السبت 23 يناير 2021

واشنطن- (د ب أ):
تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الجمعة، في أول مكالمة للرئيس الأمريكي مع زعيم أجنبي منذ تنصيبه هذا الأسبوع.

وقال مكتب ترودو إنهما اتفقا على عقد اجتماع الشهر المقبل "من أجل دفع العمل المهم لتجديد الصداقة العميقة والدائمة بين كندا والولايات المتحدة".

وقال البيت الأبيض إن المكالمة سلطت الضوء على الأهمية الاستراتيجية للعلاقة بين الولايات المتحدة وكندا وستنشط التعاون في مكافحة جائحة والدفاع والعلاقات الاقتصادية والقيادة العالمية للتصدي لتغير المناخ.

وبحث بايدن وترودو رؤيتهما المشتركة للانتعاش الاقتصادي المستدام واتفقا على التعاون لخفض مستوى الانبعاثات الكربونية إلى صفر.

وقال البيت الأبيض إن بايدن أقر بخيبة أمل ترودو من قراره بإلغاء تصريح خط أنابيب كيستون إكس إل المثير للجدل.

وفي واحدة من أول إجراءاته كرئيس، ألغى بايدن التصريح الصادر في أذار/مارس 2019 لخط الأنابيب، الذي كان سينقل النفط من كندا إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن بنائه لا يتوافق مع أهداف إدارته الاقتصادية والمناخية.

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