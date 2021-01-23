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مصراوي Masrawy

هونج كونج- (د ب أ):

أعلنت حكومة هونج كونج، فرض أول إغلاق بها بسبب فيروس كوورنا، اليوم السبت، في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في أحد أفقر أحياء المدينة وأكثرها كثافة سكانية.

وتم الإعلان عن فرض الإغلاق، الذي يؤثر على حوالي 10 آلاف ساكن في 150 كتلة سكنية في حي جوردان في كولون، ودخوله حيز التنفيذ على الفور الساعة 0445 صباحا (20:45 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة).

وجاء الإعلان بعد يوم كامل من التكهنات بعد أن تسربت بعض التفاصيل للصحافة، فيما لم يعلق المسؤولون عليها، مما أدى إلى ارتباك وعمليات شراء وسط حالة من الذعر في المنطقة ، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.