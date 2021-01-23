أخبار عاجلة

وزيرة البيئة: إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية -
برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري -
بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر -
غدا.. 7 منتخبات كرة يد تغادر القاهرة بعد الخروج من كأس العالم -
نواب ينتقدون غياب دور الثقافة في المحافظات -
البرلمان يُحيل بيان وزيرة البيئة للجان المختصة.. ويعاود الانعقاد الأحد -
‏مصدر بالرئاسة التونسية: وصول طرد مشبوه إلى القصر الرئاسي -
منظمة الأمن الأوروبي تبحث دور الناتو في أمن القارة -
رئيس وزراء بريطانيا: سنقدم خطتنا لتخفيف قيود الإغلاق في 22 فبراير -
المملكة المتحدة تسمح بعودة تشغيل طائرات "بوينج 737" لأول مرة منذ نحو عامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

العثور على سلالة جنوب أفريقيا من في بنما وكوبا

Print
العثور على سلالة جنوب أفريقيا من فيروس كورونا في بنما وكوبا العثور على سلالة جنوب أفريقيا من في بنما وكوبا

مصراوي Masrawy

06:09 ص السبت 23 يناير 2021

مكسيكو سيتي- (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في كل من بنما وكوبا يوم الجمعة اكتشاف أول حالة إصابة بسلالة التي ظهرت في جنوب إفريقيا

ففي بنما، تم تسجيل إصابة رجل من بتسوانا (40 عاما) جاء من جنوب إفريقيا مصابا بالسلالة المتحورة.

وتم عزله منذ دخوله البلاد في 5 يناير - أولاً في فندق، ثم في المستشفى بعد أن ثبتت يوم الأحد الماضي إصابته.

وفي كوبا، تم تسجيل اصابة مسافر كان في جنوب إفريقيا والذي اكتشف إصابته بالسلالة المتحورة على الرغم من عدم ظهور أعراض كوفيد-19، وهو المرض الناجم عن الفيروس.

وقالت السلطات الصحية إن نتائجهم اختبارات من خالطوا الحالة المصابة جاءت سلبية. ومع ذلك، لم يتم استبعاد أن الفيروس في شكله المتحور كان ينتشر بالفعل في الجزيرة الكاريبية.

وأعلنت جنوب إفريقيا عن السلالة الجديدة من الفيروس أواخر العام الماضي. ويعتقد أنه يشبه السلالة المتحورة التي ظهرت في بريطانيا، لكنها تطورت بشكل مستقل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

تسجيل 9 وفيات و 943 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 9 وفيات و 943 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

شبكة عيون الإخبارية