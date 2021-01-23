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مكسيكو سيتي- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في كل من بنما وكوبا يوم الجمعة اكتشاف أول حالة إصابة بسلالة فيروس كورونا التي ظهرت في جنوب إفريقيا

ففي بنما، تم تسجيل إصابة رجل من بتسوانا (40 عاما) جاء من جنوب إفريقيا مصابا بالسلالة المتحورة.

وتم عزله منذ دخوله البلاد في 5 يناير - أولاً في فندق، ثم في المستشفى بعد أن ثبتت يوم الأحد الماضي إصابته.

وفي كوبا، تم تسجيل اصابة مسافر كان في جنوب إفريقيا والذي اكتشف إصابته بالسلالة المتحورة على الرغم من عدم ظهور أعراض كوفيد-19، وهو المرض الناجم عن الفيروس.

وقالت السلطات الصحية إن نتائجهم اختبارات من خالطوا الحالة المصابة جاءت سلبية. ومع ذلك، لم يتم استبعاد أن الفيروس في شكله المتحور كان ينتشر بالفعل في الجزيرة الكاريبية.

وأعلنت جنوب إفريقيا عن السلالة الجديدة من الفيروس أواخر العام الماضي. ويعتقد أنه يشبه السلالة المتحورة التي ظهرت في بريطانيا، لكنها تطورت بشكل مستقل.

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