"الشيوخ الأمريكي" يوافق على تعيين لويد أوستن أول وزير دفاع من ذوي البشرة سمراء

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واشنطن- (د ب أ):

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على الشخصية المرشحة من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن لقيادة وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بفارق كبير من الأصوات اليوم الجمعة.

وجاءت نتيجة تصويت أعضاء المجلس 93 إلى 2 بالموافقة على لويد أوستن القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية، والجنرال المتقاعد صاحب النجوم الأربعة، وزيرا للدفاع. وسيكون أول أمريكي من ذوي البشرة السمراء يتولى قيادة البنتاجون.

وكان قائدا عسكريا في العراق، وأصبح قائد القيادة المركزية خلال عهد إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وعمل بايدن مع أوستن عن كثب بشأن العديد من القضايا في الشرق الأوسط، بما في ذلك، سحب قوات أمريكية في العراق، والحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي "داعش".

وقال بايدن إنه ممتن لـ "تعاون الحزبين والتصديق السريع" من مجلس الشيوخ على تعيين أوستن.

وكتب بايدن في تغريدة "تأكيد تعيينه إجراء تاريخي"، مضيفًا أنه لا شك في أن أوستن هو الشخص المناسب لقيادة الوزارة.

وفي وقت لاحق، أجرى أوستن أول مكالمة هاتفية رسمية له أثناء العمل. وكتب أوستن عبر تويتر"أنه خلال المكالمة مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، ناقش المسؤولان "إلتزام واشنطن الثابت" بالتحالف عبر الأطلسي.

وكتب ستولتنبرج عبر تويتر "أتطلع إلى العمل معه عن كثب لتقوية الروابط بين أوروبا وأمريكا الشمالية من خلال الناتو".

وأوستن هو ثاني شخصية مختارة من بايدن يتم تأكيد تعيينها، بعد أفريل هاينز، وهي خيار بايدن لتولي منصب مديرة الاستخبارات الوطنية.

كما صوتت لجنة المالية بمجلس الشيوخ يوم الجمعة بالموافقة على تعيين جانيت يلين وزيرة للخزانة بتصويت بلغ 26 صوتا وبدون معارضة.

ومهدت الخطوة الطريق لتأكيد تعيين يلين من جانب المجلس الذي من المتوقع أن يوافق عليها لتصبح أول سيدة تتولى قيادة وزارة الخزانة.

وسبق لها وهي خبيرة اقتصادية تحظى باحترام بالغ، أن تولت رئاسة مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" ومجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض.

وفي الأشهر القليلة الماضية، أيدت يلين استخدام حزم التحفيز المالي من أجل مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.