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أمريكا: ارتفاع الاصابات بكورونا إلى 24.7 مليون إصابة والوفيات إلى 412239

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أمريكا: ارتفاع الاصابات بكورونا إلى 24.7 مليون إصابة والوفيات إلى 412239 أمريكا: ارتفاع الاصابات بكورونا إلى 24.7 مليون إصابة والوفيات إلى 412239

مصراوي Masrawy

06:03 ص السبت 23 يناير 2021

واشنطن- (د ب أ):
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 8ر0 % مقارنة بنفس التوقيت أمس لتصل إلى 7ر24 مليون إصابة حتى الساعة 0306 مساء الجمعة بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت هذه الزيادة في الحالات مماثلة لمتوسط الزيادة اليومي البالغ 8ر0 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة بلغ 1ر3 مليون، بزيادة بنسبة 7ر0 % عن نفس الوقت من اليوم السابق.

وشهدت ولاية أريزونا زيادة بنسبة 5ر2 % في عدد الحالات عن نفس الفترة أمس ليرتفع الإجمالي إلى 708 آلاف و41 حالة.

وشهدت كاليفورنيا أيضا أكبر عدد من الوفيات تم تسجيله خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث توفى 771 شخصا.

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