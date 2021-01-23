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السبت.. دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن المدانين في قضايا الإرهاب

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السبت.. دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن المدانين في قضايا الإرهاب السبت.. دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن المدانين في قضايا الإرهاب

مصراوي Masrawy

04:00 ص السبت 23 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، دعوى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكام نهائية وباتة في قضايا الإرهاب.

أقام الدعوى طارق محمود المحامي، وذكر أن جماعة الإخوان الإرهابية ومنذ ثورة 30 يونيو تشن حملات إرهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها، وأنها ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى، وإثارة الرعب في نفوس الشعب، وعرضت حياة المواطنين للخطر، وكأن الإرهاب الأسود هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق أغراضها الإجرامية.

وأضافت الدعوى، أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية، وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة الإرهابية، وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم احكام نهائية وباتة.

وأشارت الدعوى إلى أن هؤلاء الارهابيين قد سفكوا دماء المصريين لذلك يجب اسقاط الجنسية المصرية عنهم، باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها ، اضافة الى انه يعد مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور احكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لإرهابها الشعب المصري.

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