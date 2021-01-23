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وكيل "شباب البرلمان" يطالب بتعديل قانون الرياضة واستغلال أراضي الأوقاف

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وكيل "شباب البرلمان" يطالب بتعديل قانون الرياضة واستغلال أراضي الأوقاف وكيل "شباب البرلمان" يطالب بتعديل قانون الرياضة واستغلال أراضي الأوقاف

مصراوي Masrawy

04:00 ص السبت 23 يناير 2021

​طالب النائب اللواء ثروت سويلم وكيل لجنة الشباب والرياضة بتعديل قانون الرياضة خاصة المواد المتعلقة بالجمعيات العمومية للأندية ومركز التحكيم الرياضي والاستثمار، على أن يتم عودة جميع صلاحيات وزارة الشباب التي قلصت لصالح اللجنة الأولمبية.

وقال النائب في تعقيب له على بيان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب أمام مجلس النواب، إنه لابد أن تكون الوزارة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في الإشراف على الأندية والاتحادات الرياضية.

وأكد وجوب تنفيذ ما سبق أن صدر من مجلس الوزراء باستغلال جميع أراضي وأملاك الدولة غير المنتفع بها المملوكة لوزارة الأوقاف والإصلاح الزراعي، عبر بروتوكول مع وزارة الشباب لاستغلال هذه الأراضي في مشروعات النفع العام، مشيرًا إلى أن هناك ملعب كرة قدم في قرية الخيس بمركز أبو حماد مقام على أرض ملك وزارة الأوقاف، ويرفض الوزير التنازل عنها لصالح مركز الشباب.

وطالب وكيل لجنة الشباب، الوزير بتخصيص جزء من إيجارات الملاعب التي أقامتها الوزارة بمراكز الشباب للصيانة، حيث أن الملاعب أصبحت غير صالحة تمامًا.

واقترح سويلم توقيع بروتوكول مع وزارة التعليم لاستخدام ملاعب الكرة في المدارس لاستغلال هذه الملاعب أثناء الدراسة وبعد الدارسة لمراكز الشباب.​

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مصراوي Masrawy

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