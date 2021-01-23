احذر.. 7 مخاطر كهربائية يمكن أن تحدث في المنزل

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مصراوي Masrawy

كتبت- أسماء مرسي

مع اعتمادنا الحديث على الكهرباء، هناك مخاطر محتملة للسلامة الكهربائية في أي منزل أو مكتب أو مصنع، ويمكن القضاء على هذه المخاطر أو تقليلها من خلال البقاء على دراية واتخاذ خطوات للقضاء على هذه المخاطر، وفقا لما جاء في موقع "platinumelectricians":

- الأسلاك التالفة والمتآكلة:

يمكن أن تؤدي الأسلاك الكهربائية التالفة أو المتشققة أو المتآكلة إلى زيادة فرصة وقوع الحوادث الكهربائية. لذا من الأفضل دائمًا تجنب الأعمال الكهربائية التي تقوم بها بنفسك، واطلب المختصين في مجال الكهرباء بفحص الأسلاك الخاصة بك واستبدال الأسلاك القديمة والعيبة.

لمس الأجهزة الكهربائية بأيد مبللة:

لا يفضل التعامل مع الأجهزة الكهربائية بأيد مبللة، لأن هذا يزيد من فرصة التعرض لصاعقة كهربائية، ومع ذلك يميل الكثير منا إلى استخدام مجفف الشعر بأيدي مبللة خارج الحمام، لذا ينصح بحفظ ووضع الأجهزة بعيدًا عن أحواض الاستحمام والصنابير، وعدم الوقوف على أرض مبللة أثناء استعمال جهاز كهربائي أو إدخال أجسام معدنية في مخرج كهربي.

- سكب الماء على الحرائق الكهربائية:

في حالة حدوث حريق كهربائي عليك تجنب سكب الماء على الحريق، لأن الماء سيزيد من إشعالها وقد يتسبب في حدوث صعق كهربائي، لذا ينصح بالاحتفاظ بطفاية حريق في المنزل إذا كنت قلقًا بشأن الحرائق الكهربائية واستخدمها بدلاً من الماء في أوقات الطوارئ.

- إهمال حماية الأطفال الصغار:

يميل الأطفال الصغار إلى أن يكونوا فضوليين للغاية وحريصين على استكشاف عالمهم، في حين أنه من الأفضل دائمًا الإشراف على الأطفال في هذا العمر، لذلك من الأفضل عدم ترك الأطفال بمفردهم قرب جهاز كهربائي يعمل أو أسلاك مكشوفة في مخرج التيار الكهربائي، واستخدام غطاء بلاستيكي للمخارج الكهربائية غير المستعملة كوسيلة لحماية الأطفال من العبث بها.

- أسلاك التمديد:

يجب تثبيت أسلاك التمديد بعناية في مكانها قدر الإمكان، لتقليل فرصة الحوادث الكهربائية، حيث يمكنك استخدم سدادات بلاستيكية في المقابس غير المستخدمة، وتجنب استخدامها للعديد من الأجهزة مرة واحدة.

- المصابيح:

لا نفكر في كثير من الأحيان في المصابيح الكهربائية على أنها من المخاطر الكهربائية، التي يمكن أن تؤدي إلى نشوب حريق كهربائي عندما يتم وضعها بالقرب من المواد القابلة للاشتعال، كالستائر والبلاستيك.

- الأسلاك الكهربائية المغطاة:

يمكن أن يتسبب الغطاء الثقيل للأسلاك في ارتفاع درجة حرارتها، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق كهربائي، لذا احتفظ بالأسلاك بعيدًا عن الأشياء الأخرى واحتفظ بها مكشوفة، وتأكد من أن أجهزة الكمبيوتر والتلفاز بها مساحة كافية حولها للتهوية، لمنع ارتفاع درجة حرارتها.