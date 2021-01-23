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تسجِّل 748 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 حالة وفاة

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مصر تسجِّل 748 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 حالة وفاة تسجِّل 748 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 حالة وفاة
بلغ إجمالي المصابين 160463 من ضمنهم 125603 متعافين

مصر تسجِّل 748 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، عن خروج 432 متعافياً من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 125603 حالة حتى اليوم.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 748 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 52 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 160463 حالة من ضمنهم 125603 حالة تم شفاؤها، و8853 حالة وفاة.

وقال "مجاهد" إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في27 مايو 2020 فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.

مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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