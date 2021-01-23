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مناشدات لرفع حجب جداول طلاب الدراسات العليا المدفوعة بـ"أم القرى"

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مناشدات لرفع حجب جداول طلاب الدراسات العليا المدفوعة بـ"أم القرى" مناشدات لرفع حجب جداول طلاب الدراسات العليا المدفوعة بـ"أم القرى"
فيما نفت مصادر "سبق" اعتماد الجامعة برنامج التمويل الميسر لتقسيط الرسوم

مناشدات لرفع حجب جداول طلاب الدراسات العليا المدفوعة بـ

نفت مصادر "سبق" ما يُتداول حول إطلاق جامعة أم القرى برنامج التمويل الميسر لتقسيط الرسوم الدراسية لطلبة الدراسات العليا المدفوعة بالجامعة.

وأكدت المصادر أن الإعلان المتداول بين صفوف طلاب الدراسات العليا المدفوعة بجامعة أم القرى يعتبر إعلانًا قديمًا وغير معمول به حاليًا.

وكان عدد من طلاب الدراسات العليا المدفوعة بجامعة أم القرى قد طالبوا المسؤولين في الجامعة برفع الحجب عن جداولهم الدراسية؛ إذ لم يتمكن بعضهم من الدخول على الجدول بحجة عدم سدادهم الرسوم المالية المتراكمة على عدد منهم منذ الفصل الدراسي الأول بسبب جائحة كورونا.

ولم يتمكن العديد من الطلاب من حضور المحاضرات بسبب حجب الجداول بحجة عدم السداد مطالبين المسؤولين في الجامعة بالنظر في وضعهم، وتمكينهم من الدراسة، ومراعاة ظروفهم المالية، وتأجيل دفع المبالغ إلى وقت آخر.جامعة أم القرى الرسوم الدراسية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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