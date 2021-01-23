اختفى منذ 9 أشهر.. أسرة "العسيري" تناشد البحث عن ابنها المعتل نفسيًّا

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عمره 42 عامًا.. وخرج من منزله ببحر أبو سكينة إلى وجهة غير معلومة

دعت أسرة محمد بن عبده راشد العسيري (42 عامًا) الجميع إلى مساعدتها في البحث عن ابنها الذي اختفى من منزله بمركز بحر أبو سكينة التابع لمنطقة عسير منذ 9 أشهر إلى وجهة غير معلومة دون أن يُعثر عليه.

وفي التفاصيل، قال راشد شقيق المفقود لـ"سبق" إن أخاه محمد درس من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث المتوسط، وكان متفوقًا في الدراسة، إلا أن إرادة الله شاءت أن يصاب بمرض نفسي، حال دون إكماله الدراسة، وعاش معتلاً نفسيًّا، يغيب أحيانًا في المركز، ويمتد به الأمر إلى قطع عشرات الكيلومترات مشيًا على الأقدام، ويُعثر عليه.

وأضاف شقيقه بأن ذلك دفع الأسرة إلى إبقائه بالمنزل، وسخَّر الجميع كل إمكاناتهم لرعايته، إلا أنه في أواخر شهر شوال من العام الماضي فوجئت الأم عند فتحها غرفته بعدم وجوده؛ فجرى البحث عنه دون جدوى في العثور عليه؛ فتم تقديم بلاغ للجهات الأمنية.

ودعا "راشد" مَن يشاهده إلى إبلاغ أقرب مركز للشرطة، أو الاتصال على الرقم 0508119980.بحر أبو سكينة عسير مفقود محايل عسير مركز بحر أبو سكينة