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وفيات كورونا في جنوب أفريقيا تتجاوز حاجز 40 ألفا

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وفيات كورونا في جنوب أفريقيا تتجاوز حاجز 40 ألفا وفيات كورونا في جنوب أفريقيا تتجاوز حاجز 40 ألفا

مصراوي Masrawy

12:00 ص السبت 23 يناير 2021

جوهانسبرج - (د ب أ):
تجاوزت حصيلة الوفيات الرسمية بمرض كوفيد-19 في جنوب أفريقيا حاجز 40 ألف حالة، بعد حوالي 10 أشهر من رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المسبب للمرض في البلاد.
ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، تسجل جنوب أفريقيا الآن نحو 4ر1 مليون إصابة مؤكدة، أي أكثر من ثلاثة أمثال الإصابات بأي دولة أفريقية أخرى. ويرجع ذلك جزئيا إلى حقيقة أنها أجرت حوالي 9ر7 مليون اختبار للكشف عن الفيروس، وهو معدل أكبر من أي نظرائها في القارة السمراء.
وعلى الرغم من ذلك، توجد هناك ضغوط تتعرض لها اختبارات الكشف عن الفيروس، كما أن أعداد الإصابات والوفيات الصادرة عن وزارة الصحة بالبلاد لا يزال يتم خفضها بشكل كبير، كما هو واضح من تقارير زيادة حالات الوفيات الصادرة عن مجلس الأبحاث الطبي بجنوب أفريقيا، وفقا لبلومبرج.

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