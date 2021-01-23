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"الرويلي" يستعرض سُبل تعزيز العلاقات مع مسؤول بـ"الشيوخ" الفرنسي

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ناقش خلال لقائه بباريس عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد بن معيوف الرويلي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور كرستيان كامبون، وذلك بمقر المجلس في العاصمة باريس.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، وسُبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

سفارة لدى فرنسا سفارة خادم الحرمين في فرنسا فرنسا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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